إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات التفتيشية التي يشنها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة على المخازن في منطقتي الشويخ والري، وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار «# صحتك_أمانة» والتي تهدف إلى جاهزية الرقابة بأفرع البلدية في المحافظات لتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء شهر رمضان.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة عبدالمحسن أبا الخيل أن الحملة الإعلامية تهدف الى توصيل رسالة واضحة للمواطنين والمقيمين بأن البلدية من أهم أولوياتها التي وضعتها على عاتقها هو الاطمئنان على سلامة المادة الغذائية التي تقدم للجمهور، مؤكدا أن الإدارة العليا في البلدية تتابع عمليات التفتيش عن كثب، وذلك لتفعيل الدور الرقابي بتطبيق القانون على المخالفين للوائح وأنظمة البلدية.

وأضاف أن الأجهزة الرقابية في أفرع البلدية بالمحافظات ستقوم بحملات ميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال المخصصة لبيع وتداول القرقيعان والمطاعم في الأسواق ومصانع الأغذية والباعة الجائلين للتأكد من سلامة المادة الغذائية.

من جانبها، ذكرت الإدارة أن الحملة التي انطلقت في الرابعة عصرا على المخازن في منطقتي الشويخ والري واستمرت لمدة ثلاث ساعات متواصلة من خلالها وضع خطة لتقسيم المفتشين الى فريقين اختص الفريق الأول بالكشف على مخازن منطقة الري، فيما اختص الفريق الثاني بالكشف على مخازن منطقة الشويخ، وأسفرت عن مصادرة وإتلاف طن و35 كغم من المواد الغذائية التالفة إلى جانب غلق مخزن إداريا على الفور وذلك بعد الكشف على 19 مخزنا، حيث اشتملت على 720 كيلو من الأجبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ويوجد بها عفن ظاهري بأحد مخازن الري و315 كيلو من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تمثلت في حبوب ماش وشرائح بطاطا وحبوب حلبة.

وأكدت الإدارة أن بعض أصحاب المخازن قاموا برمي العديد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالحاويات المخصصة للقمامة وذلك خوفا من رصدها من قبل الأجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة العاصمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.