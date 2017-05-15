إعداد: بداح العنزي

[email protected]

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال أبريل الماضي والتي أسفرت عن رفع 3673 دربا من المخلفات وتحصيل رسوم 48478 دينارا إلى جانب رفع وإزالة 2226 إعلانا من الشوارع والميادين.

وأوضحت مديرة فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.سامية العنزي قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية من قبل مراقبتيها برفع 1646 إعلانا من الشوارع والميادين إلى جانب الكشف على 310 محلات وتحرير 24 مخالفة، وإتلاف 29 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فيما بلغ عدد العينات التي تم إرسالها لمختبرات وزارة الصحة 567 عينة، إجمالي الشهادات التي تم تصديرها 1324 شهادة، و24 طلب نتيجة فحص مختبر، بالإضافة الى مخالفة 17 محلا، إلى جانب 16 محلا أعطيت لها مخالفة اشتراطات صحية وأمر صلح، و3 طلبات إتلاف، فيما بلغت إيرادات الإدارة لشهر أبريل 13550 دينارا.