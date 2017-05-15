يناقش توصية بتعديل حدود مشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني

إعداد: بداح العنزي

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يبحث المجلس البلدي خلال جلسته اليوم الاثنين برئاسة مهلهل الخالد لائحة أبراج الاتصالات.

ويتضمن جدول الاعمال التالي:

كتاب وكيل وزارة الاشغال بشأن تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف صحي ومجاري أمطار وخدمات اخرى بين الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم (المرحلة الأولى).

كتاب العضو فهد الصانع بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الاستثناءات في زيادة نسبة البناء في مناطق السكن الخاص.

الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي، مشعل الجويسري، بشأن إعادة ترميم وصبغ ووضع رسومات تحاكي البيئة الكويتية على جميع جدران الجسور (الكباري) المقامة على الطرق بجميع مناطق الكويت.

الاقتراح المقدم من العضو د.م.منصور الخرينج، بشأن الإعلانات التجارية بمحطات الوقود.

الاقتراح المقدم من الاعضاء: مشعل الجويسري، د.م.منصور الخرينج، د.مشاري المطوطح، اسامة العتيبي، عادل الميع، نايف السور، عبدالله الكندري ويوسف الغريب بشأن الإعلانات التجارية بمحطات الوقود.

الاقتراح المقدم من العضوين د.حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن إيجاد آليات نظافة جديدة لتنظيف الشواطئ.

طلب وزارة الصحة تخصيص موقع بصفة مؤقتة لمهبط الطائرات (الهليكوبتر) بالقرب من مستشفى الفروانية بمنطقة صباح الناصر. طلب وزارة الدفاع تخصيص موقع لإنشاء لواء جديد بالمنطقة الشمالية بمحافظة الجهراء.

طلب الهيئة العامة للرياضة إنشاء وإنجاز ساحة رياضية نموذجية مغطاة شمال غرب الجهراء والبالغة مساحتها 25150م2.

الاقتراح المقدم من العضو أحمد الفضالة بشأن تطوير المباني القديمة في السكن الاستثماري المرخص فيها محلات تجارية مرخصة وإصدار قرار لتشجيع الملاك لتطويرها. الاقتراح المقدم من العضو أحمد الفضالة بشأن مطبات الشوارع المتفرقة في طرق الكويت.

الاقتراح المقدم من مهلهل الخالد بشأن السماح لأصحاب العقار الاستثماري والذين تسمح لهم لائحة البناء بفتح مكتب لإدارة عقاراتهم بأن يضاف ترخيص تجاري لهم سواء مؤسسة أو شركة.

الاقتراح المقدم من أحمد الفضالة بشأن توفير خدمة المواطن لتراخيص السكن الخاص فقط في الفترة المسائية.

الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الكندري بشأن دور البلدية في تطبيق لائحة المقابر.

طلب زيادة ارتفاع مباني الموقع المخصص لمشروع مبنى خدمات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (ورش للنقليات ومخازن وإدارة الاسناد وادارات أخرى تابعة للوزارة) بمنطقة جليب الشيوخ.

طلب تخصيص مسار كيبلات أرضية جهد (132 ك ف) بعرض 7م خارج الحدود الشمالية لمدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية.

طلب وزارة الدفاع توسعة موقع قاعدة علي السالم الجوية الواقع على طريق الاطراف بمحافظة الجهراء.

طلب وزارة الدفاع توسعة موقع لواء المغاوير 25 الواقع على طريق الصبية بمحافظة الجهراء. طلب وزارة الأشغال العامة ووزارة الدفاع استحداث طريق يصل دوار قائم جنوب الدائري السادس مع الطريق المؤدي الى موقع عسكري جنوب الدائري السادس.

طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع صالة أفراح بمنطقة شمال غرب الجهراء. طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة صالة أفراح مقابل قطعة 3 بمنطقة الواحة.

طلب وزارة الداخلية توسعة موقع السجن المركزي بالصليبية. طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة صالة أفراح مع مواقف للسيارات بالقطعة 63 بمنطقة المنقف بمحافظة الاحمدي. طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة صالة أفراح ومواقف سيارات ضمن منطقة صباح السالم قطعة 12.

الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الكندري بشأن إنشاء جسر مشاة بين منطقتي العديلية والروضة على شارع دمشق بجانب نادي كاظمة الرياضي.

الاقتراح المقدم من العضوين أحمد الفضالة ومحمد المعجل، بشأن تطوير وإيجاد حلول مداخل ومخارج مدينة الكويت City العاصمة حول طريق العاصمة لتسهيل الحركة (جسور عالية معلقة).

الاقتراح المقدم من العضو اسامة العتيبي بشأن إنشاء وحدة خاصة لمشاريع الدولة الكبرى تتبع رئيس الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بشكل مباشر وتكون مهمتها التسريع في انجاز المسار الإجرائي لهذه المشاريع.