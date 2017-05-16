تعديل حدود مشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني

تخصيص موقع لمهبط الطائرات قرب مستشفى الفروانية

اعتماد محل واحد في القسائم الاستثمارية

توسعة السجن المركزي بالصليبية

إنشاء وحدة خاصة للإسراع في إنجاز إجراءات المشاريع الكبيرة

استغلال شبرتين بسوق المواشي بالري لمزاد الأسماك

المنفوحي: حملة لضبط الباعة المتجولين الأحد المقبل

بداح العنزي

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اقر المجلس البلدي في جلسته العادية امس، والتي تناوب على رئاستها كل من مهلهل الخالد ونائبه مشعل الجويسري ومحمد المعجل، تخصيص قسائم سوق الخيام ذات المساحة 500م2 لأصحابها بصفة دائمة بدلا من المؤقتة.

ووافق المجلس على تخصيص موقع بصفة مؤقتة لمهبط الطائرات بالقرب من مستشفى الفروانية، كما وافق المجلس على اقتراح بالسماح بمحل واحد لجميع القسائم الاستثمارية شريطة ان تصدر رخصة تجارية واحدة فقط للمحل.

واعتمد المجلس توسعة موقع السجن المركزي بمنطقة الصليبية لتصبح المساحة 220000 م2، كما تمت الموافقة على اقتراح بانشاء وحدة خاصة لمشاريع الدولة الكبرى تتبع البلدية للاسراع بإنجاز المسار الاجرائي للمشاريع.

واقر المجلس تعديل حدود مشروع غرب عبدالله المبارك الاسكاني بزيادة 1.85 هكتار لتصبح المساحة 903.85 هكتارات.

كما وافق المجلس على طلب بنك الائتمان توسعة مواقف السيارات متعددة الادوار بمنطقة الزهراء في جنوب السرة، كذلك الموافقة على اعتماد انشطة تجارية وزيادة النسبة التجارية لمشروع منتزه السالمية شريطة موافقة هيئة البيئة ووزارة التجارة.

ووافق المجلس على اعداد تقرير بشأن تخصيص ارض لإقامة الحي المالي ورفعه لمجلس الوزراء، متضمنا كل المستندات حول المشروع.

ووافق المجلس على استغلال شبرتين بسوق المواشي سابقا بمنطقة الري لاستغلاله كمزاد للاسماك.

من جانب آخر، اوضح مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي ان البلدية وبالتعاون مع وزارة الداخلية ستقوم الاحد المقبل بحملة لمكافحة الباعة المتجولين.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري الجلسة الساعة 10 صباحا.

٭ علي الموسى: نثمن جهود مراقبي الاغذية في مكافحة ظاهرة الاغذية الفاسدة، ونتمنى مكافآتهم تقديرا لجهودهم.

٭ احمد الفضالة: هناك ظاهرة انتشرت هذه الايام وهي الباعة الجائلون الذين يبيعون الاغذية في الشوارع.

٭ مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي: .نشكر ونشيد بالأعضاء ونطمئن المواطنين والمقيمين ان البلدية تحاول ضبط هذه الاغذية من منابعها قبل توزيعها، ونتعاون مع وزارة الداخلية، وهناك حملة شاملة اعتبارا من يوم الاحد المقبل لمكافحة الباعة الجائلين.

٭ د.حسن كمال: هناك لائحة للعربات المتنقلة، ونتمنى أن يتم إقرارها.

٭ أحمد المنفوحي: ان لائحة السيارات المتنقلة موجودة في المجلس البلدي، وهناك تنسيق مع وزارة الصحة، وبالنسبة للأغذية فنحن أقل دولة في العالم من حيث التسمم الغذائي.

٭ فهد الصانع: لائحة السيارات المتنقلة ردها وزير البلدية السابق باعتبارها اختصاص هيئة الغذاء.

٭ مشعل الجويسري: ان رئيس هيئة الغذاء طلب إقرار اللائحة من المجلس البلدي.

٭ أحمد الفضالة: ندعو الى النظر في قضية الباعة الجائلين بأنها قضية أمنية.

٭ علي الموسى: هناك جهاز كشف المنتج، لماذا لا يتم تفعيله؟

٭ الأمين العام: بند الرسائل الواردة.

٭ أسامة العتيبي: أستغرب إدراج قرار إداري حول تشكيل لجنة لإعداد مقترحات ضوابط تسمية الضواحي والميادين ضمن جدول الأعمال، مؤكدا أن إطلاق التسميات اختصاص أصيل للمجلس، كما أن تشكيل اللجان يحتاج الى رأي قانوني ويفترض أن يضع مجلس الوزراء ضوابط وقواعد لإطلاق التسميات وفقا لقانون البلدية، ونرى أنه كل يوم تتراجع صلاحيات المجلس.

الأمين العام: قرار مدير البلدية بشأن تشكيل لجنة إعداد مقترحات لضوابط المدن والضواحي والشوارع.

٭ أحمد المنفوحي: الموضوع قرار إداري تنظيمي،، حيث ان المادة 15/21 تنص على أن تسمية الضواحي والمدن والمناطق والأشخاص تكون وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء ويكون إطلاق الأسماء بقرار من المجلس البلدي، كما أنه لا يمكن مشاركة عضو المجلس البلدي باللجنة، حيث انها تضم العديد من الجهات، كما أنه تم تزويد المجلس بالدراسة المتعلقة بالضوابط وشروط إطلاق التسميات لبحثها.

٭ يوافق المجلس على سحب الموضوع من جدول الأعمال.

٭ الأمين العام: كتاب العضو فهد الصانع بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن إنشاءات في زيادة نسب البناء.

٭ فهد الصانع: لم تحصل أي إنشاءات بشأن زيارة نسب البناء، وقد فوجئنا بأن الوزير يعتمد التوقيع «لا مانع» على معاملة إنشاء رغم أنه الوزير الوحيد الذي وافق على الزيادة رغم أن جميع الوزراء السابقين لم يقوموا بهذا الإجراء، ويتم تحويل المعاملة لمدير عام البلدية.

ورغم أن هناك بعض الأسر تستحق ولديها معاقين، ولكن للأسف لم يتم السماح لهم، خاصة أن صاحب العلاقة الذي صدر له ترخيص البناء بالسماح 140م يحق له اللجوء للمحكمة، كما أن إلغاء الرخصة لا يعفي وزير البلدية من المسألة ولابد من تشكيل لجنة تحقيق بذلك.

٭ أحمد المنفوحي: نشكر حرصك على القانون، ولكن الرخصة صدرت بالخطأ وقد أوصى الوزير بإلغاء الرخصة من قبل الادارة القانونية، حيث طلب الوزير ذلك تصحيحا للوضع.

٭ فهد الصانع: لو ما تم إثارة الموضوع في الصحف لأصبح الوضع عاديا ولذلك نطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق.

٭ مشعل الجويسري: نشكر الصحافة على الدور الكبير الذي تقوم به لتوضيح الأمور.

٭ أحمد الفضالة: أرجو إيقاف النقاش وبحث جدول الأعمال.

٭ أحمد المنفوحي: بما انه تم تدارك الموضوع فإننا نطلب الاكتفاء بالإجراءات التي تمت.

٭ محمد المعجل: الخطأ دائما موجود بعد تدارك الوضع نطلب إنهاء الموضوع.

٭ الأمين العام: اعتراف وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن اقتراح العضو فهد الصانع بشأن إضافة منطقة جديدة في المناطق الحرفية والصناعية.

٭ فهد الصانع: النشاط الذي تم رفضه نشاط عصير وأستغرب رفضه.

٭ يبقى جدول الأعمال.

٭ الأمين العام: رفض وزير البلدية اقتراح د. حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن توصية الطابع المعماري بمباني مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني.

٭ حسن كمال: لابد من معرفة سبب الرد، وهل هو فني أم شعبي؟

٭ يوافق المجلس على إبقائه على جدول الأعمال.

٭ الأمين العام: طلب إحدى الشركات التعليمية توسعة مدرسة إنجليزية بمنطقة حولي قطعة (80).

٭ يوافق المجلس على الطلب بمساحة (3037م2).

٭ الأمين العام: طلب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي استعمال عقارها بمنطقة السالمية لاستغلاله مواقف سيارات.

٭ الأمين العام: اقتراح نائب رئيس المجلس مشعل الجوسري بشأن إعادة ترميم ووضع رسومات على جميع الجسور.

٭ يوافق الـمجلس على إحالته للادارية.

٭ الأمين العام: الرد على اقتراح العضو د.منصور الخرينج بشأن الإعلانات التجارية لمحطات الوقود.

٭ يوافق المجلس على طلب التأجيل.

٭ الأمين العام: تعديل لائحة أبراج الاتصالات.

٭ يوافق المجلس على إحالتها للجنة القانونية.

٭ الأمين العام: ورشة لجنة الإصلاح التطوير بشأن إطلالة على قانون البلدية وبيان جوانبه سلبا وإيجابا.

٭ يوافق المجلس على إحالته للإدارية.

٭ الأمين العام: ورشة عمل لجنة شؤون البيئة بشأن التلوث في المناطق التجارية والصناعية.

٭ يوافق المجلس على إحالة التوصيات إلى الإدارية.

٭ الطلب من الهيئة العامة للصناعة تزويدنا بمقترحات للحلول الخاصة بالقضاء على تلوث ونظافة المناطق الصناعية والتجارية.

٭ تشكيل فريق عمل مكون من البلدية وشرطة البيئة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة والاشغال للتصدي لهذه الظاهرة مع جامعة الكويت ومعهد الابحاث العلمية كجهة استفسارية.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الكهرباء والماء تثبيت وتسليم مسارات خطوط هوائية بعرض 50م لانشائها ضمن موقع مزارع الشقايا بعد نقلها من منطقة سعد العبدالله.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الكهرباء تخصيص مسارين جديدين لخطوط المياه العذبة بمنطقة الصليبية وكبد.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الصحة تخصيص موقع بصفة مؤقتة لمهبط الطائرات «الهليكوبتر» بالقرب من مستشفى الفروانية.

٭ يوافق المجلس على التوصية التالية.

٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة للرياضة انشاء وانجاز ساحة رياضية شمال غرب الجهراء بمساحة 2500م2.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة للرياضة تغيير مسمى الموقع الخاص لجمعية فرسان الجهراء الى نادي فروسية الجهراء.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو احمد الفضالة بشأن مطبات الشوارع وعمل مواصفات لها.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: اقتراح رئيس المجلس مهلهل الخالد بشأن السماح لاصحاب العقار الاستثماري بفتح مكاتب في عقاراتهم.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح بعمل مكتب إداري لمالك العقار فقط في الجزء العلوي من المعلق ولا يرخص تجاريا، مع اضافة بند بالسماح بعمل محل واحد لجميع القسائم الاستثمارية شريطة ان تصدر رخصة تجارية واحدة فقط للمحل.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو احمد الفضالة بشأن توفير خدمة المواطن لتراخيص السكن الخاص فقط في الفترة المسائية.

٭ أحمد المنفوحي: النظام الحالي لاستخراج الرخصة في يوم واحد انهى جميع الامور المتعلقة بالازدحام والتأخير لا يتعدى يومين، اضافة الى متابعة المعاملة آلياً من قبل المهندس في منزله ولذلك لا يوجد تأخير.

٭ الأمين العام: طلب زيادة ارتفاع مباني الموقع المخصص لمشروع مبنى خدمات وزارة الاوقاف بمنطقة جليب الشيوخ.

٭ يوافق المجلس على التوصية التالية.

٭ الأمين العام: طلب تخصيص مسار كيبلات ارضية جهد 132 ك ف بعرض 7 م خارج الحدود الشمالية لمدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع صالة افراح بمنطقة شمال غرب الجهراء.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة صالة افراح مقابل قطعة 3 بمنطقة الواحة.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع صالة افراح بمنطقة الجهراء قطعة 93.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الداخلية توسعة موقع السجن المركزي بالصليبية.

٭ يوافق المجلس على الطلب بمساحة 220000م2 من الجهة الجنوبية الغربية.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة صالة افراح مع مواقف سيارات بالقطعة 63 بمنطقة المنقف.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة صالة افراح بمنطقة صباح السالم قطعة 12.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: اقتراح العضوين احمد الفضالة ومحمد المعجل بشأن تطوير وحلول مداخل ومخارج للمدينة.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح بشأن تطوير ووضع حلول لمداخل ومخارج المدينة وشبكة طرق حول العاصمة لتسهيل الحركة المرورية.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن إنشاء وحدة خاصة لمشاريع الدولة الكبرى تتبع رئيس الجهاز التنفيذي في البلدية.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح وتكون مهمتها التسريع في إنجاز المسار الإجرائي لهذه المشاريع.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو فهد الصانع بشأن تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في مجال الرقابة الصحية على المطاعم.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الأمين العام: اقتراح الأعضاء أسامة العتيبي وفهد الصانع ومهلهل الخالد بشأن إضافة مادة جديدة خاصة بالاشتراطات المطلوبة للاستعمالات التجارية.

٭ يوافق المجلس على الاقتراح المتضمن التالي: موافقة إدارة التنظيم قسم الطرق بالنسبة للموقع ومواقف السيارات والمداخل والمخارج شريطة الالتزام بالمخططات المعتمدة من التنظيم.

موافقة الإدارة العامة للإطفاء.



موافقة اللجنة الفنية لشؤون البناء.

يسمح بعمل مواقف سيارات ذكية ضمن حدود العقار للقسائم التي مساحتها 1000م2 وأكثر.

يسمح ببناء عدة سراديب وأرض وعدة طوابق متكررة مع الالتزام بالارتفاعات المسموحة بالمنطقة على ان يتم استغلال الطابق بالكامل كمواقف سيارات.

يجوز الالتصاق بأي من الجهات وذلك لمواقف السيارات فقط دون المباني الأخرى (مباني الخدمات) شريطة إحضار موافقة الجيران بالجهة الملتصقة للجار.

٭ الامين العام: اقتراح د.حسن كمال بشأن اعادة حصر الاماكن والمعالم التاريخية في الكويت.

يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الامين العام: اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن تطوير البنية التحتية وتوفير مواقف سيارات متعددة الادوار بمنطقة الري والشويخ الصناعية.

يوافق المجلس على الاقتراح.

٭ الامين العام: طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات كيبلات لتغذية بعض المحطات بمنطقة الري الصناعية.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الامين العام: تعديل حدود مشروع غرب عبدالله المبارك الاسكاني.

يوافق المجلس على التوصية التالية: الموافقة على الطلب المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتعديل حدود مشروع غرب عبدالله المبارك الاسكاني ليكون كالتالي: اجمالي مساحة المشروع يقدر بنحو 903.85 هكتارات تقريبا اي بزيادة قدرها 1.85 هكتار شريطة الآتي:

1 ـ اخذ موافقة قسم الطرق بادارة التنظيم على الطرق الداخلية والمحيطة بالمشروع والالتزام بشروطهم قبل التنفيذ.

2 ـ التنسيق مع وزارات الخدمات اثناء التنفيذ.

٭ الامين العام: طلب الرئاسة العامة للحرس الوطني استحداث مواقف سيارات لخدمة مشروع مبنى متحف الحرس الوطني على طريق الدائري الرابع.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الامين العام: طلب المؤسسة العامة للتأمينات ترخيص انشطة خاصة في مبنى ببرج التوأم ضمن منطقة المرقاب القطعة 1.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الامين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لاقامة صالة افراح بمنطقة الواحة قطعة 3.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن الزام ملاك المباني الاستثمارية والتجارية بتوفير مولد كهربائي للمصاعد ومخارج الطوارئ.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الامين العام: طلب بنك الائتمان توسعة مواقف السيارات متعددة الادوار بمنطقة الزهراء جنوب السرة.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الامين العام: طلب تسلم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اعتماد انشطة تجارية وزيادة النسبة التجارية ضمن مشروع منتزه السالمية.

يوافق المجلس على الطلب شريطة ان تكون المكونات ضمن الانشطة الموافق عليها ضمن نسبة 10% الموافق عليها للاستغلال التجاري ذات المردود المادي شريطة موافقة الهيئة ووزارة التجارة.

٭ الامين العام: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لاقامة صالة افراح بمنطقة الرميثية.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الامين العام: طلب فتح بند ما يستجد من اعمال.

يوافق المجلس على الطلب.

٭ الامين العام: التظلم من اصحاب العلاقة بشأن تخصيص قسائم ضمن سوق الخيام بمنطقة الري بصفة دائمة بدلا من المؤقتة.

يوافق المجلس على الطلب بتخصيص قسائم سوق الخيام ذات المساحة 500م بصفة دائمة.

٭ الأمين العام: اقتراح تخصيص ارض لإقامة الحي المالي.

يوافق المجلس على اعداد تقرير لرفعه لمجلس الوزراء بالمستندات المتعلقة بالموضوع.

٭الأمين العام: طلب وزارة الداخلية تعديل مكونات مشروع جمعية الشرطة الاستهلاكية بمنطقة الاتصالات الحكومية بالعاصمة.

٭ يوافق المجلس على الطلب.

٭ الأمين العام: رد ورشة عمل المهن الهندسية حول مدينة الحرير.

٭ يوافق المجلس على التوصيات التالية:

٭ استقلالية الكهرباء بانشاء شركة كهرباء ووضع السعر بحيث يتناسب مع تكلفة الارض وليس المواطن.

٭ اعادة النظر بقوانين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحيث تتناسب مع التوجه باستقطاب المستثمر الاجنبي.

٭ الإطفاء يشمل أحدث وأهم المواصفات ويوزع على كامل القطعة لأي طارئ او مسارات خاصة.

٭ ايجاد بدائل لطريق جسر جابر كالنقل البحري للسيارات والافراد.

٭ مبنى لوزارة الداخلية من أمن وادارة مستقلة بشروط جديدة وحديثة مع تدريب كوادرهم على اللغة الانجليزية آخذين بعين الاعتبار وجود مستثمرين اجانب.

٭ فتح البنوك الأجنبية عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار لاستقطاب الشركات الاستثمارية للكويت كأساس.

٭ بلدية مستقلة عن القائم بقوانين بناء جديدة حفاظا على مستوى الانجاز لدمج الاعمال الاستثمارية مع التجارية ووحدات السكن الخاص مع المحافظة على المساحات الخضراء.

٭ الأمين العام: طلب وزارة التجارة والصناعة استغلال موقع الشبرتين رقمي «ج» و «د» بمنطقة الري خلف المشاتل لاقامة مزاد الاسماك بديلا عن سوق المباركية.

٭ يوافق المجلس على التوصية التالية.

الرأي الفني

الموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة استغلال موقع الشبرتين رقم «ج» ورقم «د» ضمن موقع سوق المواشي سابقا بمنطقة الري خلف المشاتل والبالغ مساحة كل منهما على حدة 60م×20م والمحددتين على نسخة المخطط المرفق رقم 1 وذلك بصفة مؤقتة لاستغلاله لبيع مزاد الاسماك وذلك شريطة أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة قبل التشغيل.

شريطة موافقة الهيئة العامة للبيئة وكذلك الهيئة العامة للغذاء.

٭الأمين العام: طلب الادارة العامة للإطفاء تخصيص موقع بصفة مؤقتة لاقامة مركز إطفاء بالجهراء.

٭ يوافق المجلس على الطلب بمساحة 4000م2 على جزء من موقع المنتزه القومي ولمدة سنتين.

٭ الأمين العام: التعديل في نسبة البناء المخصصة لسكن عمال المقام ضمن حدود قسيمة صناعية

٭ يوافق المجلس على الطب متضمنا التالي:

٭ ان يصبح النص كالتالي «يجوز اقامة سكن العمال ضمن حدود القسيمة الصناعية فقط حيث لا تزيد مساحته عن 10% من مساحة القسيمة لكل من السرداب والارضي والميزانين وتحتسب كما يلي:

٭ سرداب: 10% من مساحة القسيمة «لا يحسب من النسبة».

٭ أرضي: 10% من مساحة القسيمة «لا يحسب من النسبة».

٭ ميزانين: 10% من مساحة القسيمة «لا يحسب من النسبة».

رفعت الجلسة الساعة 2.00 ظهرا.