إعداد: بداح العنزي

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طلبت البلدية من المجلس البلدي اتخاذ القرار بشأن طلب مؤسسة البترول الكويتية تخصيص أرض للمنطقة الصناعية البترولية.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: بالإشارة الى الموضوع أعلاه وإلى كتاب مؤسسة البترول الكويتية، والمتضمن، طلبهم إخطار المجلس البلدي بتخصيص أرض المنطقة الصناعية البترولية الى مؤسسة البترول الكويتية.

نفيدكم علما بانه قد تمت مخاطبتكم سابقا بكتاب والمتضمن كل ما لدينا من معلومات حول الموضوع نفسه، بشأن طلب مؤسسة البترول الكويتية تخصيص أرض للمنطقة الصناعية البترولية على ان تستغلها حاليا شركة البترول الوطنية الكويتية بشكل مؤقت كـ «مكاتب مؤقتة وتشوينات لمشروعات المصفاة الجديدة بمنطقة الزور»، حيث تعتبر شركة البترول الوطنية الكويتية جهة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

حيث أفاد الرأي الفني بأنه لا مانع من تخصيص الموقع لمؤسسة البترول الكويتية والبالغ مساحته 7.41كم2 تقريبا ووفق الاشتراطات الواردة ضمن كتابنا.

لذا يرجى اتخاذ القرار المناسب حول ما جاء بشأن طلب مؤسسة البترول الكويتية تخصيص أرض للمنطقة الصناعية البترولية. من جانب آخر، أقرت البلدية طلب الهيئة العامة للشباب تخصيص موقع بمنطقة الشويخ «ع» الإدارية.

وقال م.المنفوحي في كتابه: تقدمت الهيئة العامة للشباب بطلب تخصيص مقر دائم لها.

نقترح ان يكون الموقع بمنطقة الشويخ «ع» الإدارية وبمساحة 3224م2 وبأبعاد 45.0م × 71.65م تقريبا.

ذلك لا مانع تنظيميا من الموافقة على تخصيص الموقع بمساحة 3224م2 وبأبعاد 45.0م × 71.65م تقريبا بمنطقة الشويخ «ع» الإدارية ليكون مقرا للهيئة العامة للشباب شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ وتوفير مواقف سيارات ضمن حدود الموقع.