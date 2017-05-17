إعداد: بداح العنزي

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تبحث لجنة الفروانية خلال اجتماعها اليوم برئاسة د.منصور الخرينج طلب تخصيص أرض بمنطقة الرابية لإنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم بناء على كتاب من محافظ الفروانية الشيخ فيصل المالك.

ويتضمن جدول الأعمال: كتاب وزارة الاشغال تطوير النفق القائم بين ضاحية عبدالله المبارك ومشروع غرب عبدالله مبارك.

كتاب وزارة الاشغال العامة بشأن الرد على اقتراحات بعض الاعضاء المتعلقة باستحداث دوارات وأنفاق في مناطق مختلفة بمحافظة الفروانية.

الكتاب المقدم بشأن توفير الاحتياجات الأساسية لمنطقة ضاحية عبدالله المبارك.

الاقتراح المقدم من العضو نايف المطيري بشأن تصميم وإنشاء مبنى لتقديم خدمة الإسعاف الجوي (محافظة الفروانية).

الاقتراح بشأن عمل شارع تخديمي يخدم أهالي منطقة الرابية يبدأ من المدخل الخاص لموقع الهيئة لعامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

الاقتراح السابق بشأن إضافة نشاط المصور الفوتوغرافي بالعارضية الحرفية. الطلب المقدم من العضو د.م.منصور الخرينج بشأن الإفادة بما تم في منطقة جليب الشيوخ بعد التثمين.

الاقتراح المقدم من الأعضاء نايف السور، عبدالله الكندري بشأن تطوير الشارع الواقع بين الرقعي والاندلس باستحداث نفق ودوار للطريق رقم 602.

الاقتراح المقدم من العضو د.م.منصور متعب الخرينج، بشأن إنشاء مدخل ومخرج لمنطقة اشبيلية.

الاقتراح المقدم من العضو أحمد البغيلي، بشأن إضافة نشاط تجارة عامة ونشاط مقاولات عامة للمباني للائحة في المناطق الحرفية.

الاقتراح بشأن إنشاء عدد 2 دوار بدلا من الإشارتين بين منطقة الرحاب واشبيلية.

الاقتراح المقدم بشأن ضم منطقة غرب عبدالله المبارك لمحافظة الفروانية لقرب المسافة. الاقتراح المقدم بشأن زيادة نسبة البناء في السكن.

الاقتراح المقدم بشأن استحداث الطريق المحاذي للدائري الخامس في منطقة العارضية الصناعية.

الاقتراح المقدم بشأن إنشاء تقاطع كامل عن طريق شارع 316 مع شارع محمد بن القاسم.