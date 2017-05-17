إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات التفتيشية التي تشنها النوبة «ب» بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة على المخازن والمحلات والمطاعم بمناطق الشويخ والشرق والصالحية، وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان التي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 5 أطنان و60 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالإضافة إلى غلق مطعم بالصالحية ومخزن بالشويخ غلقا إداريا وتحرير 29 مخالفة.

ومن جانبه، أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة م.عبدالله جابر أن الحملة التي على المخازن بمناطق الشويخ وعلى المطاعم بمنطقتي الصالحية وشرق التي تم خلالها تقسيم المفتشين الى فريقين.