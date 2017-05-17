إعداد: بداح العنزي

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تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة في البلدية استعدادا لشهر رمضان نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، ممثلة في فريق الباعة الجائلين، حملات متواصلة على منطقتي خيطان والجليب بمحافظة الفروانية، أسفرت عن مصادرة حمولة لوري من المواد الغذائية، في حين أن الحملة التفتيشية التي شنها على قطعة 2 بمنطقة الجليب أسفرت عن مصادرة حمولة 6 لوريات من المواد الغذائية تضمنت خضارا وفواكه تالفة وبعض الأثاث المستعمل والأجهزة الكهربائية المستعملة.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجميع بعدم التعامل مع الباعة الجائلين لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض، إلى جانب عرضهم لبضائعهم في الساحات ما يعرضها للتلف بفقد خواصها الطبيعية بفعل درجات الحرارة العالية، لافتة إلى تواصل الحملات التفتيشية للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والتي من شأنها تشويه المنظر العام.