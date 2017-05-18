إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن استمرار حملتها الإعلامية تحت شعار «صحتك أمانة» والتي تشمل تكثيف الحملات الرقابية على المحلات والمطاعم والمطابخ والمخازن التي تتداول المواد الغذائية وذلك للتأكد من تطبيق المحلات للوائح البلدية إلى جانب التأكد من صحة المادة الغذائية قبل تداولها للجمهور قبل وأثناء شهر رمضان.

في هذا الصدد، قامت مراقبة الأغذية والمحلات التابعة للإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي بحملة ميدانية بمنطقة حولي للكشف على الجمعيات التعاونية والمحلات والمطاعم التي تتداول المواد الغذائية إلى جانب التأكد من تراخيص المخازن التي تتداول المواد الغذائية ومدى مطابقة للاشتراطات الخاصة بالترخيص.

وبينت مراقبة الأغذية أن الحملة أسفرت عن إغلاق مخزنين يتداولان المواد الغذائية قبل الحصول على ترخيص من البلدية إلى جانب تحرير 55 مخالفة تنوعت ما بين العمل قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية.