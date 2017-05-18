إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات التفتيشية التي يشنها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة على محلات الجملة بمنطقة الشويخ، وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة بهدف التأكد من جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات لتكثيف الحملات التفتيشيـة على الجمعيـات التعاونيـة ومخـازن شركات المـواد الغذائيـة وأســواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان.

وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف طن و350 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بمحلات سوق الجملة بمنطقة الشويخ تمثلت في شراب الفستق، ماء ورد، معكرونة، خليط كيك، لافتة إلى أن مفتشي الفريق خلال أسبوع قاموا بالكشف على 124 مخزنا بمنطقتي الشويخ والري و9 جمعيات وتحرير 26 مخالفة أغذية منها 6 مخالفات تم تحريرها للمخازن و20 مخالفة لجمعيات التعاونية وغلق عدد 7 مخازن ومحلات بالمحافظة.