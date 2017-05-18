إعداد: بداح العنزي

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أوصت لجنة الفروانية خلال اجتماعها أمس برئاسة د.منصور الخرينج بالموافقة على طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع لإقامة مبنى للدفاع المدني في منطقة الضجيج.

وقال الخرينج انه تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار كيبلات أرضية لمستشفى الجهراء مع تفويض الإدارة بالزحزحة في حال تعارض الموقع مع خدمات أخرى، وأيضا وافقت على إنشاء مدخل ومخرج لمنطقة اشبيلية، كما تمت الموافقة على إنشاء دوارين بدلا من الإشارة المرورية بين الرحاب واشبيلية.

وأشار الخرينج الى انه تمت الموافقة على اقتراح بشأن إنشاء تقاطع كامل عن طريق شارع 316 مع شارع محمد بن القاسم لتخفيف الحركة المرورية، مبينا إحالة اقتراح العضو السابق أحمد البغيلي بشأن زيادة نسبة البناء في السكن الخاص الى اللجنة الفنية للدراسة.

ولفت الى رفض اقتراح بشأن عمل شارع تخديمي لأهالي منطقة الرابية بدءا من المدخل الخاص لموقع هيئة الزراعة.