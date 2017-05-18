إعداد: بداح العنزي

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في سابقة هي الأولى من نوعها ومن شأنها تصويب مسار المهنة وإعلاء شأنها وضمان حسن الأداء وردع المخالفين، أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي 14 قرارا إداريا بإيقاف وإنذار بعض المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، وذلك تنفيذا للقانون وإعلاء للمصلحة العامة وتضمنت القرارات إيقاف 5 مكاتب هندسية عن الأعمال الجديدة لمدة عام وستة أشهر وثلاثة أشهر وإيقاف بعض المهندسين المشرفين على الأعمال الهندسية بهذه المكاتب لمدة سنتين وذلك لوجود مخالفات للوائح وأنظمة البناء.

وقال المنفوحي إن القرارات تضمنت إنذار 9 مكاتب هندسية لوجود عيوب مصنعية بأعمال المباني والتيار الكهربائي وإنهاء الإشراف، مؤكدا على أن الجهاز التنفيذي سيقوم بشطب أي مكتب هندسي مشرف أو مقاول منفذ على أي بناء مخالف.

وذكر أنه سيتم حصر محاضر مخالفات البناء لإصدار قرارات الشطب الخاصة بالمكاتب الهندسية والمقاولين المخالفين إضافة إلى متابعة الإجراءات القانونية المتخذة بشأنها إلى أن تصدر أحكام قضائية نهائية ومتابعة تنفيذ هذه الأحكام مع الجهات المختصة، مؤكدا على أن الجهاز التنفيذي بالبلدية لن يألو جهدا في سبيل رصد كل مخالفات البناء والتعامل معها بموجب القوانين واللوائح.