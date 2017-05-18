إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية مبارك الكبير على محلات التجهيزات الغذائية والجمعيات التعاونية بالمحافظة، حيث أسفرت الحملة التي شنتها البلدية عن الكشف على ‪25‬ محلا ومصادرة وإتلاف 44 كيلو من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية اشتملت على ‪20‬ كغم من الحلويات، و‪10‬ كغم سمك غير صالح للاستهلاك الآدمي، و‪14‬ كغم سكر غير مطابق للاشتراطات، كما تم سحب ‪11‬ عينة متنوعة وإرسالها لمختبر وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها، إلى جانب تحرير ‪17‬ محضر مخالفة متنوعة شملت على عدم التقيد بالنظافة العامة وبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم وضع التراخيص بمكان بارز، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية.