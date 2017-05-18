إعداد: بداح العنزي

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طالب عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية فهد الصانع الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بتشديد الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات والجمعيات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين في بيع المواد الغذائية، خصوصا اننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.

وقال الصانع في تصريح صحافي ان بعض ضعاف النفوس من العاملين وتجار المواد الغذائية يستغلون هذا الشهر الكريم لبيع بعض من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية، بسبب الإقبال الكبير على الشراء في هذا الموسم الرمضاني من قبل المستهلكين.

وشدد على ضرورة تفعيل البلدية للخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى من المستهلكين في حال رصدت أي مظاهر للغش وبيع المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية، وتفعيل دور مفتشي الأغذية وفرق الطوارئ في بلديات المحافظات الست، مطالبا بضرورة اغلاق أي من المحلات والاسواق ومخالفتها في حال تم رصدها تتاجر في الأغذية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي من قبل الجهات الرقابية وإحالتها للنيابة العامة لينالوا جزاءهم.

وفي السياق ذاته، ناشد الصانع وزارة التجارة والصناعة تكثيف الرقابة فيما يتعلق برفع الأسعار المصطنعة والذي يتخلل هذا الشهر الكريم، بسبب طمع وجشع البعض في المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات في الموسم الرمضاني.