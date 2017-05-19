إعداد: بداح العنزي

[email protected]



أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير، ممثلة في نوبتي «ب» و«ج» بفريق الباعة الجائلين بعدة جولات لتنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية إلى جانب رفع السيارات المهملة من المواقف وساحات المساجد وإزالة جميع المخلفات من مناطق المحافظة.

جاء ذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_أمانة» التي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على النظافة العامة إلى جانب الحد من ظاهرة الباعة الجائلين الذين يتداولون المواد الغذائية مجهولة المصدر.وتابعت الإدارة أن الحملة أسفرت عن تحرير 5 مخالفات للباعة الجائلين الذين يتداولون مواد غذائية قبل الحصول على ترخيص من البلدية، بالإضافة الى رفع 126 دربا من انقاض، اخشاب، أثاث، مخلفات بناء إلى جانب رفع عدد 4 سيارات مهملة وذلك بعد الانتهاء المهلة القانونية للإنذار.