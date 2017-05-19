إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات التي تنفذها إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الجهراء على سوق الخضار بمنطقة الصليبية وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «# صحتك_أمانة»، والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء شهر رمضان.



وفي هذا السياق أكدت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الجهراء أن الحملة أسفرت عن إتلاف 632 كيلو من الفواكه والخضار غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحرير 6 مخالفات اشتملت على 3 مخالفات تداول أغذية تالفة ومخالفة عرض مواد غذائية أمام البسطة ومخالفة عدم التقيد بقواعد النظافة ومخالفة تشغيل بسطة بعد انتهاء مدة ترخيصها.