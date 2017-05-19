إعداد: بداح العنزي

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وافقت البلدية على طلب وزارة المواصلات تخصيص مسار لتمديد كيبل ألياف ضوئية على طريق العبدلي.

وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي في كتابه: تقدمت وزارة المواصلات بكتاب لتخصيص مسار لتمديد كيبل الياف ضوئية (مسار مدفون خارج مسارات الوزارة) خاص بشركة ناقلات النفط الكويتية على طول طريق العبدلي من نقطة المطلاع الى موقع مصنع تعبئة الغاز المسار بمنطقة ام العيش والمتضمن بأنه تم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة وانه تم اخذ موافقة وزارات الخدمات على تخصيص المسار وذلك حسبما ورد بردودها المرفقة. وانه تم التنسيق مع مشاريع محافظة الجهراء بادارة التنظيم التي افادت بموجب مذكراتها بعدم تعارض المسار مع اي مواقع تم تخصيصها من قبلهم.



وافادت ادارة المخطط الهيكلي المتضمن بأنه لا مانع من تخصيص مسار كيبل ألياف ضوئية المذكورة وذلك لأن قطاع هندسة الطرق بوزارة الاشغال العامة ابدت موافقتها على تمديد الكيبل على ألا تتحمل الوزارة عملية الترحيل بالاماكن التي تتعارض مع حرم الطريق الاقليمي الشمالي (المرحلة الاولى) وفقا لتعهد شركة ناقلات النفط الكويتية. لذلك، نرى ألا مانع من الموافقة على طلب وزارة المواصلات تخصيص مسار لتمديد كيبل ألياف ضوئية خاص بشركة ناقلات النفط الكويتية على طول طريق العبدلي من نقطة المطلاع الى موقع مصنع تعبئة الغاز المسال بمنطقة ام العيش كما هو موضح بالاحداثيات بالكروكي المرفق.