إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ النوبة «ج» التابعة لقسم إزالة المخالفات بالعاصمة عدة حملات ميدانية على المحلات بمنطقة المباركية للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات بلوائح البلدية، مشيرة إلى ان الحملة أسفرت عن تحرير عدد 79 مخالفة، وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_أمانة» والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان.



وأضافت الإدارة ان مفتشي النوبة قاموا بتحرير عدد 79 مخالفة تراخيص إعلانات ومحلات تمثلت في عرض البضائع أمام المحل، وعدم تجديد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط، وإقامة إعلان خاص بالنشاط قبل الحصول على موافقة البلدية، بالإضافة للكشف على عدد 4 عقارات بمنطقة غرب الصليبيخات ومتابعة شكاوى بمنطقة الدوحة وغرناطة أكد.