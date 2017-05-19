إعداد: بداح العنزي

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أيدت وزارة الأشغال العامة البلدية بشأن عدم إمكانية تنفيذ الاقتراح المتعلق بربط جزيرة فيلكا بمدينة الحرير.

وقال الوكيل المساعد لشؤون هندسة الطرق أحمد الحصان في كتابه الى المجلس البلدي:

بالإشارة الى الموضوع بشأن طلب الحضور للاجتماع المذكور بتاريخ 26/ 4/ 2017 لمناقشة اقتراح عضو المجلس البلدي أحمد الفضالة بشأن مدى إمكانية ربط جزيرة فيلكا لمدينة الحرير أو جسر الشيخ جابر الأحمد.

ونظرا لعدم انعقاد الاجتماع في التاريخ المذكور لعدم اكتمال النصاب المحدد للانعقاد من قبلكم، فإن الوزارة بهذا الصدد تؤكد ما ورد في كتابها رقم 16/3-47-2086 المؤرخ في 6/ 6/ 2016 بشأن عدم إمكانية إدراج مقترح العضو المحترم كأمر تغييري ضمن أعمال تنفيذ جسر الشيخ جابر الأحمد نظرا لكونه من المشاريع الكبيرة ذات التكلفة العالية والتي تحتاج إلى إعداد دراسة للجدوى وغيرها من الدراسات التي تحدد حاجة الدولة للمشروع. وتجدر الإشارة الى ان رأي الوزارة في هذا الصدد يتوافق مع رأي البلدية الذي سبق ان أبدته بشأن عدم إمكانية تنفيذ الاقتراح عن طريق مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد كأمر تغييري او امر اضافي نظرا لأن الموضوع يحتاج الى العديد من الدراسات (البيئية - البحرية - الديموغرافية...) على نحو ما ورد تفصيلا بهذا الكتاب.

بالإضافة الى سبق استبعاد هذا المقترح من قبل بعض الجهات المعنية كإحدى المسارات المقترحة مسبقا أثناء الدراسات الأولية للمشروع قبل الطرح للتنفيذ.

لذا، فإن الوزارة تؤكد ما ورد برأيها المذكور أعلاه والذي سبق وان أبدته من قبلها بمحضر الاجتماع.