إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بالتعميم على جميع المراكز التابعة للمحافظة بالتأكد من نظافة ساحات المساجد وإزالة جميع السيارات المهملة بها، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.



وفي هذا السياق، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن هذه الحملات جاءت بناء على تعليمات الإدارة العليا في البلدية بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع الأصعدة استعدادا لشهر رمضان وتزامنا مع الخطة الإعلامية التي وضعتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «صحتك أمانة».

وأشارت إدارة العلاقات العامة إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن رفع 36 سيارة من منطقة خيطان، ورفع سيارة واحدة وقاربين من منطقة العمرية، و4 سيارات من منطقة الفردوس و3 سيارات من منطقة الأندلس، و4 سيارات من منطقة العارضية، وسيارتين من منطقة صباح الناصر، و6 سيارات من منطقة عبدالله المبارك.