إعداد: بداح العنزي

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كشفت ادارة العلاقات العامة بالبلدية عن تنفيذ النوبة «ب» التابعة لقسم ازالة المخالفات بالعاصمة عدة حملات ميدانية على المخازن بمنطقة الشويخ للتأكد من مدى التزام اصحاب المخازن بلوائح البلدية، مشيرة الى ان الحملة اسفرت عن مصادرة واتلاف 3 طن و322 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تزامنا مع الحملة الاعلامية التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار «صحتك امانة» والتي تهدف الى جاهزية الاجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية واسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل واثناء رمضان.

واضافت الادارة ان مفتشي النوبة قاموا بمصادرة واتلاف 3 اطنان و322 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية اشتملت على 2 طن و958 كغم من الاجبان تضمنت عدد 174 سطل جبنة زنة السطل 17 كغم و360 كغم من الزيتون اشتملت على عدد 26 سطلا زنة السطل 14 كغم.