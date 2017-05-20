إعداد: بداح العنزي

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اعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام النوبات (أ، ب، ج) بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة جولات على مناطق المحافظة شملت التفتيش على الجمعيات التعاونية والنظافة والإعلانات وذلك تزامنا مع الحملة الاعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «# صحتك _ أمانة» والتي تهدف إلى استعداد الاجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان.

وأشارت الادارة الى ان الجولات أسفرت عن تحرير 17 مخالفة اغذية اشتملت على تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية والعمل بشهادة صحية منتهية الصلاحية وعدم اقامة اعلان خاص بالنشاط.