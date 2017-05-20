إعداد: بداح العنزي
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أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تواصل الحملات التفتيشية التي تشنها النوبة (ب) بمركز الري للأغذية التابع لمراقبة الأغذية والأسواق بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة على المخازن والمحلات والمطاعم بمنطقة الري، وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_أمانة» والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان.
وأضافت الإدارة ان مفتشي النوبة قاموا بمصادرة وإتلاف 41 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبها عفن ظاهري إلى جانب تحرير 18 مخالفة اغذية اشتملت تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية.