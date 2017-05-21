المساحة تبلغ 14000م2 للموقعين شريطة موافقة بقية وزارات الخدمات



إعداد: بداح العنزي

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أقرت البلدية تخصيص موقعين لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في حولي والسالمية، وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: انه بالاشارة الى كتاب مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في 12/3/2017 والمتضمن طلب «سرعة التوجيه بما يلزم نحو تخصيص قسائم تجارية لصالح الهيئة في محافظة حولي في ضوء ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من القرار المشار اليه اعلاه».

وفي هذا الصدد تأمل الهيئة استمرار التنسيق والتعاون لتحقيق الغايات التي صدر من اجلها قرار مجلس الوزراء وفق مقتضيات المصلحة العامة.

تمت دراسة الموضوع وعرضه على لجنة الموافقات التنظيمية التي اوصت باجتماعها رقم 21/2017 بمخاطبة المخطط الهيكلي لابداء الرأي وبجلستها رقم «22/2017» بعرض الموضوع على لجنة المرافق والخدمات ومن ثم رفع الموضوع للعروض على المجلس البلدي.

تمت مخاطبة ادارة المخطط الهيكلي بموجب كتاب ادارة التنظيم بشأن طلب هيئة الاستثمار المباشر تخصيص قسائم تجارية لصالح الهيئة وفق القرار مجلس الوزراء رقم «1154/2016» الصادر في اجتماعه رقم «35/2016» والمنعقد بتاريخ 22/8/2016 بشان نقل اختصاص وتوزيع القسائم التجارية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم بقانون رقم «105/1980» بشأن نظام املاك الدولة من وزارة المالية الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وبناء على ما جاء اعلاه لكم عدد 44 كروكي لمنطقتي حولي والسالمية محدد عليهم المواقع المقترح تخصيصها لقسائم تجارية لوقوعها مباشرة على شوارع تجارية «شارع تونس، شارع ابن خلدون، شارع سالم المبارك، شارع حمد المبارك» ومخصصة لمرافق وخدمات عامة ودراسة امكانية تخصيص المواقع المقترحة للاستعمال التجاري والافادة بالرأي حتى يمكننا من استكمال الاجراءات وفق الانظمة المتبعة واصدار القرار المناسب من المجلس البلدي بشأنها.

أفادت إدارة المخطط الهيكلي بما يلي:

أولا: منطقة حولي «الإدارة المرورية لمنطقة حولي»

اقترحت الدراسة تطوير المركز الإداري والتجاري للمنطقة والواقع عند تقاطع شارع بيروت وشارع تونس ومساحته تعادل نحو 17 هكتارا، ويمثل المركز الإداري والتجاري فرصة مميزة ضمن منطقة حولي لإنشاء مركز رئيسي ووجهة ستسهم في تحديد سمة لمنطقة حولي وتقديم مجموعة من استعمالات الأراضي التي يمكن اخذها بعين الاعتبار، بحيث تكون السمة المميزة للمركز التجاري والإداري متعدد الاستعمالات هو تقديم المباني مختلطة الاستعمال وقد تم تنظيم المنطقة لتشمل استعمالات تجارية - مرافق - انشطة ترفيهية - مرافق - بنية استعمالات سكنية - مواقف سيارات - مرافق البنية التحتية - مرافق النقل والمواصلات.

وقد تم رفع تقرير بالدراسة الى المجلس البلدي وأنه لا مانع - في حال موافقة المجلس البلدي على التنظيم المقترح للمركز الإداري التجاري بالمنطقة - من تشكيل لجنة من البلدية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتسليمهم القسائم التجارية بالمركز الإداري التجاري حسب قرار مجلس الوزراء.

ثانيا: منطقة السالمية

الموافقة على تخصيص الموقع البالغة مساحته 4000م2 الواقعة ضمن المركز الإداري التجاري لمنطقة السالمية - على ان يكون الاستعمال المقرر لها هو الاستعمال التجاري، حيث ان الاستعمال المقترح يتماشى مع رؤية دراسة «الإدارة المرورية لمنطقة السالمية» في تطوير شارع سالم المبارك ككل وتطوير المركز التجاري للمنطقة بشكل خاص.

تم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة

ولقد أفادت بعض الوزارات بالتالي:

الموقع المقترح بمنطقة حولي:

1- إدارة صيانة الشبكة الهاتفية (وزارة المواصلات)

اعتماد المخطط التصميمي من إدارة صيانة الشبكة الهاتفية قسم التخطيط لإبداء الرأي للخدمات المستقبلية وأن وزارة المواصلات لا تتحمل تكاليف نقل وحماية الخدمات الحالية والمستقبلية - ويرجى المحافظة على مسار الشبكة الهاتفية الكائنة.

2- قطاع الهندسة الصحية (وزارة الأشغال)

المخطط رقم C-58 مبينا عليه خطوط الصرف الصحي القريبة من الموقع للمركز الإداري والتجاري.

لذا يرجى التنسيق مع صيانة محافظة حولي للطرق والشبكات وذلك قبل البدء بالتصميم كما يرجى المحافظة على خدماتنا وعدم التشوين على اغطية المناهيل اثناء التنفيذ.

الموقع المقترح بمنطقة السالمية:

1- قطاع هندسة الطرق بالأشغال

لا مانع لدينا من الموقع للمركز الإداري والتجاري بالسالمية وذلك لتخصيص قسائم تجارية للهيئة لتشجيع الاستثمار ويجب المحافظة على خدماتنا القائمة والقريبة من الموقع ويرجى التنسيق مع صيانة حولي قبل البدء بالتنفيذ وفي حال خدماتنا القائمة يرجى مراجعة إدارة تصميم الطرق. مرفق مخطط موضح عليه خدماتنا القائمة.

2 - قطاع الهندسة الصحية بالأشغال

نرفق نسخة عن المخطط رقم C-19 مبينا عليه خطوط الصرف الصحي الواقعة بالقرب من الموقع المقترح للمركز الإداري والتجاري، يرجى التنسيق مع صيانة محافظة حولي للطرق والشبكات وذلك قبل البدء بالتصميم، كما يرجى المحافظة على خدماتنا وعدم التشويش على اغطية المناهيل اثناء التنفيذ.

3- إدارة صيانة الشبكة الهاتفية بالمواصلات

اعتماد المخطط التصميمي من إدارة صيانة الشبكة الهاتفية قسم التخطيط لإبداء الرأي للخدمات المستقبلية.



وزارة المواصلات لا تتحمل نقل وحماية الخدمات القائمة والمستقبلية إن وجد - مرفق مخطط يوضح مسار الشبكة الهاتفية للقائمة.

الرأي التنظيمي: لا مانع تنظيميا من الموافقة على تخصيص موقعين ضمن منطقة حولي والسالمية لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وكالتالي:

1- موقع بمنطقة حولي ضمن المركز الإداري والتجاري بمساحة 10.000م2 تقريبا.

2- موقع بمنطقة السالمية ضمن المركز الإداري والتجاري بمساحة 4000م2 تقريبا شريطة:

٭ الالتزام بردود وزارات الخدمات المذكورة بالتقرير والتنسيق معها بهذا الشأن.

٭ موافقة بقية وزارات الخدمات على اقتراح الموقعين اعلاه والتنسيق معهم بهذا الشأن.

٭ توفير مواقف سيارات ضمن وخارج حدود الموقعين تكفي للاستعمالات المقترحة.