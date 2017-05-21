إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات التفتيشية التي يشنها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة على المخازن بمنطقتي الشويخ والري وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «# صحتك _ أمانة»، والتي تهدف إلى رفع جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية في المحافظات لتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء شهر رمضان.

وتابعت الإدارة أن الحملة الإعلامية «# صحتك _ أمانة» باتت تحقق هدفها المنشود بمصادرة وإتلاف المواد الغذائية المنتهية الصلاحية قبل ترويجها على الأسواق، مشيرة إلى أن الحملة التي نفذها مفتشو فريق الطوارئ أسفرت عن مصادرة وإتلاف طن و 679 كجم من المواد الغذائية التالفة وذلك بعد الكشف على 21 مخزنا، حيث اشتملت على طن و559 كيلو من حليب الأطفال المنتهي الصلاحية بأحد مخازن الري و120 كيلو من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تمثلت في حلويات وشوكولاته ومعكرونة منتهية الصلاحية.