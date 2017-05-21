إعداد: بداح العنزي

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أكد رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي م.علي الموسى حرص الأعضاء على دعم الفئات الشبابية المختلفة والقطاع الخاص من خلال تسهيل إجراءاته وتوفير احتياجاته بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة المعمول بها.



وكشف الموسى في تصريح صحافي أن اللجنة القانونية ستبحث باجتماعها اليوم الأحد لائحة الباعة المتجولين في السيارات المتنقلة والعربات المقطورة والتي ينتظرها الكثيرون وخصوصا الشباب ليقوموا بعمل مشاريعهم الخاصة، مشيرا إلى أنه سيتم أخذ رأي الجهات المعنية الأخرى بما فيها الهيئة العامة للغذاء والتغذية بهذا المشروع الحيوي والذي سيعمل على نقلة نوعية في بيع وتداول المواد الغذائية في البلاد.



وقال الموسى إن اللجنة ستناقش تقرير ديوان المحاسبة حول الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة للسنة المالية 2015/2016 وكذلك تعديل أحكام القرار الوزاري الخاص بلائحة الأسواق العامة بشأن تحصيل الرسوم المقررة عن محلات الطيور.