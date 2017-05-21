كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية الستار أمس عن تركيب إعلانات «الموبي» لحملتها الإعلامية الخاصة بتكثيف الحملات التفتيشية على المخازن والمطاعم والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية قبل وأثناء رمضان، حيث تضمن الإعلان شعارا يحمل عبارة «#صحتك_أمانة» لإيصال رسالة مباشرة للمواطنين والمقيمين بأن البلدية من اهم أولوياتها التي وضعتها على عاتقها هو الاطمئنان على سلامة المادة الغذائية التي تقدم للجمهور.

وبدوره أوضح مدير إدارة العلاقات العامة في البلدية عبدالمحسن أبا الخيل أن الإدارة العليا بالبلدية تحرص كل الحرص على تكثيف الحملات التفتيشية على الأغذية خصوصا قبل وأثناء رمضان، وذلك للاطمئنان على سلامة المادة الغذائية التي تقدم للجمهور، مؤكدا ان الإدارة العليا بالبلدية تتابع عمليات التفتيش عن كثب وبكل شفافية، وذلك لتفعيل الدور الرقابي بتطبيق القانون على المخالفين للوائح وأنظمة البلدية.

وتابع أبا الخيل بأن البلدية قامت بعملية تركيب إعلانات الحملة بالمحافظات الست في شوارع وطرق وتقاطعات والتي يصل عددها إلى 124 إعلان موبي.

وتطرق أبا الخيل قائلا انه تم تركيب 22 إعلانا بمحافظة الفروانية و16 في الجهراء، فيما كان نصيب حولي 20 إعلانا.

ولفت أبا الخيل إلى أنه تم تركيب 42 إعلانا بمحافظة العاصمة و9 في محافظة مبارك الكبير، لافتا إلى أن إجمالي الإعلانات التي تم تركيبها بمحافظة الأحمدي بلغ 15 إعلانا.

وناشد أبا الخيل أصحاب المحلات والمطاعم التعاون مع الأجهزة الرقابية أثناء الحملات التفتيشية.