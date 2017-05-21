كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير على الباعة الجائلين تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_ أمانة» بتكثيف الحملات التفتيشية على الباعة الجائلين الذين يقومون بعرض بضائعهم بجوار الميادين والساحات العامة والطرقات وأمام المساجد قبل وأثناء شهر رمضان المبارك.

وأضافت الإدارة أن الحملة التي نفذها مفتشو الإدارة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 54 حبة رقي و16 حبة شمام و4 كراتين من المانجا إلى جانب تحرير 6 مخالفات.