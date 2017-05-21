واصلت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في مبارك الكبير حملتها على محلات التجهيزات الغذائية والجمعيات التعاونية بالمحافظة، وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_أمانة» التي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية في أفرع البلدية بالمحافظات لتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان.

وتابعت الإدارة إدارة بأن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 60 كيلو من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى جانب تحرير 35 مخالفة أغذية اشتملت على مخالفات اشتراطات صحيه وتخزين في ظروف غير صحية وعدم التقيد بقواعد النظافة، وذلك بعد الكشف على 177 محلا.