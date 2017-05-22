استغرب نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري من دخول 26 طنا من القرع إلى البلاد دون فحص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تأكيد إصابتها بالعديد من الثقوب وفقدان الخواص الفيزيائية، مشددا على ضرورة فحص المانجو الواردة قبل توزيعها.

وقال الجويسري في تصريح صحافي إنه وبعد ضبطية الرقي الفاسد والتي ضبطها رجال الجمارك قبل دخولها البلاد مطلع الشهر الجاري نصدم بقرع غير صالح للاستهلاك، مطالبا بتكثيف التفتيش والإجراءات حيال هذه المنتجات.

وبين ان هناك علامات استفهام كبيرة على المنتجات الواردة من احدى الدول المجاورة التي تدخل البلاد ووجوب فحصها قبل توزيعها على الجمعيات والأسواق الموازية، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من تناولها.

وذكر انه قبل تداول القرع تم فحصه في مختبرات هيئة الغذاء والتغذية وتأكد انه غير صالح للاستهلاك الآدمي ويوجد به عفن ظاهري وإصابة بالحشرات وتغيير بالخواص الفيزيائية، وتمت إحالة المخالفين إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر.

وناشد الجويسري الجهات المختصة مثل البلدية وهيئة الغذاء والتغذية ووزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك مراقبة المنتجات الغذائية، خصوصا أننا مقبلون على دخول شهر رمضان.