إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم في 29 الجاري وحتى 7 من يونيو المقبل والتي تنظمها إدارة العلاقات العامة لجميع قطاعات وإدارات البلدية، وذلك على ملعب نادي البلدية بالسالمية تحت أشراف وتنظيم قسم النشاط الرياضي.

وأوضح رئيس قسم النشاط الرياضي بإدارة العلاقات العامة جراح المطيرات أن البلدية، وعلى مدى السنوات الماضية، دأبت على تنظيم هذه الدورة التي تهدف من خلالها الى تعزيز التواصل بين موظفي البلدية وخلق مجالات التنافس الشريف بينهم في جو تسوده الألفة والمودة بعيدا عن روتين العمل اليومي.

وأكد المطيرات أن ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال إقامة الدورة الرمضانية يجسد ويعزز التواصل بين موظفي البلدية الذي بدوره ينعكس على رفع الروح المعنوية بين مختلف الفرق المشاركة التي تمثل قطاعات وإدارات الجهاز التنفيذي في البلدية وهو الهدف الحقيقي الذي نسعى الى تصويبه نحو المرمى، مشيرا إلى أنه تم وضع شروط للمشاركة في الدورة، حيث سيكون الفريق مكونا من 10 لاعبين.