إعداد: بداح العنزي

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أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة علي الموسى على الموافقة على طلب بشأن إعادة تنظيم جزء من القطعة 1 بمنطقة دسمان لدمج قسائم سكنية استثمارية عائدة لأصحاب العلاقة لإقامة مجمع سكني بمساحة 9671م2.

وقال الموسى بعد نهاية الاجتماع انه تم تأجيل طلب بحث لائحة بيع المواد الغذائية المتنقلة، وذلك للاجتماع المقبل ودعوة رئيس هيئة الغذاء لحضور الاجتماع.

وقال الموسى انه تم إبقاء تعقيب ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات الناتجة عن السنة المالية 2015/2016 على جدول الأعمال.

وذكر انه تم رفض بحث طلب تعديل لائحة الأسواق العامة بتحصيل الرسوم المقررة على محلات الطيور، وذلك لعدم الاختصاص.

وبين انه تمت إحالة سؤال العضو السابق مانع العجمي بشأن قرار اللجنة المشكلة باختصاصات المجلس البلدي والمتعلق بتوفير المساحات التخزينية بمناطق مختلفة الى الإدارة لإعداد تقرير.

وأشار الى انه تمت إحالة طلب إحدى الشركات تعديل لائحة الألعاب والمراجيح الى الادارة لإعداد تقرير.