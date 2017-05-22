كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ النوبات ج، أ التابعة لقسم إزالة المخالفات بالعاصمة عدة حملات ميدانية على المحلات بمناطق الشويخ والقبلة وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات بلوائح البلدية، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 41 مخالفة، وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_أمانة».

وأضافت الإدارة أن مفتشي النوبة (ج) قاموا بتحرير 23 مخالفة تراخيص إعلانات ومحلات تمثلت في عرض البضائع أمام المحل، وعدم تجديد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط، وإقامة اعلان خاص بالنشاط قبل الحصول على موافقة البلدية، بالإضافة إلى تحرير مخالفتي بناء بمنطقة غرب الصليبخات، كما قام مفتشو النوبة (أ) بتحرير 15 مخالفة إعلان اشتملت على عدم تجديد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط وإقامة إعلان خاص بالنشاط قبل الحصول على موافقة البلدية.