أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات التفتيشية التي يشنها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير على المخازن بمنطقة أسواق القرين، وذلك تزامنا مع الحملة الاعلامية التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار «# صحتك ـ أمانة» والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 3 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

بدوره، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ناصر الهاجري أن الحملة التي نفذها مفتشي النوبة «أ» بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير أسفرت عن مصادرة وإتلاف 3 أطنان من المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية وذلك بعد الكشف على العديد من المخازن حيث اشتملت على طنين و459 كيلوغراما من الخضار والفواكه بأحد المخازن و550 كيلوغراما من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تمثلت في مانغو مجمدة منتهية الصلاحية الى جانب غلق مخزن إداريا، بالاضافة إلى تحرير 4 مخالفات تضمنت تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وإقامة اعلان من دون ترخيص من قبل البلدية، لافتا إلى انه تم التحفظ على بعض المواد الغذائية بأحد المخازن وأخذ عينات منها وإرسالها الى مختبر وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها.

كما دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 1844448 أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.