المنفوحي: البرنامج الإلكتروني يحقق الشفافية ولا توجد استثناءات

إعداد: بداح العنزي

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اعلن وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عن انطلاق خدمة اصدار رخص البناء إلكترونيا في بلدية حولي. وقال الجبري خلال مؤتمر صحافي بحضور مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وعدد من قيادات البلدية امس: ان ميكنة الخدمات تعد إنجازا غير مسبوق ساهم في تحسين بيئة الاعمال في الكويت.

واضاف: حرصنا على ان يكون إصدار رخص البناء من قبل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية عبر النظام الإلكتروني أمام وسائل الإعلام لمنح المزيد من الشفافية والوضوح في التأكيد على سرعة إنجاز المعاملات، مشيرا الي ان المعاملات التي كانت تستغرق عدة أشهر سوف سيتم إنجازها خلال ساعات مما سيكون له بالغ الاثر في عكس الصورة لدى الناس حول تأخر البلدية في إنجاز المعاملات، موضحا ان جهود العاملين ساهمت في تسهيل الاجراءات أمام المواطنين والمقيمين. وذكر انه تمت ميكنة 42 الف ملف على النظام الإلكتروني وجار استكمال 12 الف ملف، مؤكدا انه سيتم انطلاق الخدمة الإلكترونية في محافظة العاصمة 4 يوليو المقبل وستعمم على باقي المحافظات الاخرى قبل نهاية العام الحالي.

من جانبه قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي نتحدى اي دولة في العالم ان تصدر الرخص الإلكترونية بهذه السرعة التي تقوم بها البلدية، ومن سهولة إصدار الرخص الإلكترونية لا استطيع ان اضيف عليها شيئا آخر لاسيما إن بعض المعاملات تصدر خلال ساعتين فقط وبحد اقصى مدة يومين.

وبين المنفوحي ان 40% من المعاملات الإلكترونية يتم إنجازها خلال ساعتين فقط، واصدر اكثر من 338 رخصة في بلديتي حولي ومبارك الكبير وهو دليل على نجاح البرنامج الإلكتروني وعدم وجود اي ملاحظات عليه.

وأشار المنفوحي الى ان ميكنة الخدمات في بلدية حولي كان تحديا كبيرا لنا كونها من المحافظات التي تتنوع بها المعاملات وتضم جميع انواع الرخص التجارية والاستثمارية والسكن الخاص، مضيفا ان هناك ربطا إلكترونيا مع وزارة العدل ونظام «ديجيتال» يبين المخطط المساحي للموقع المراد فحصه وهو دليل على تطور الانظمة الالية التي تعمل عليها البلدية. وكشف المنفوحي عن إصدار 338 من رخص البناء في بلديتي حولي ومبارك الكبير منها 274 رخصة في مبارك الكبير و64 رخصة في حولي تنوعت ما بين سكن خاص واستثماري ومساجد ومعارض واستعمالات صناعية وحرفيه، مؤكدا ان هناك إيجابية من قبل البنك الدولي إزاء ما تم إنجازه من قبل البلدية في تسهيل إجراءات المواطنين والمقيمين ورفع مستوى بيئة الاعمال في الكويت.

وأشار الى انه لا توجد استثناءات في البرنامج الإلكتروني وهذا الامر يحقق نوعا من الشفافية فمن تنطبق عليه المخططات يتم إنجاز معاملته، سنبدأ العام المقبل في المرحلة الثانية من الانظمة الإلكترونية، موضحا ان مستخدم النظام الإلكتروني باستطاعته إنجاز 6 معاملات منها رخص البناء وتعهد إشراف وتسلم حدود وشهادة أوصاف وبناء تشوين، حيث كانت تستغرق تلك المعاملات عدة أشهر حتى يتم انجازها والان ستجهز المعاملات خلال ساعات محدودة.

واشار الى انه تم تشكيل فريق عمل لضبط الجودة بحيث اذا تأخرت معامله عن يومين متتاليين يتحقق منها فريق العمل من اجل سلامة وضبط الجودة للمعاملات المقدمة.

ومن ناحيته قال نائب مدير عام البلدية لمحافظتي حولي والأحمدي م.فهد العتيبي نسعى الى ميكنة كافة المعاملات من أجل خدمة المواطن والمقيم وذلك لضمان سرعة الإنجاز وإتمام العمل الى حين التكامل مع الجهات ذات العلاقة في القطاعات الاخرى والأجهزة الحكومية المختلفة.