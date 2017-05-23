إعداد: بداح العنزي
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تعقد اللجنة البيئية في المجلس البلدي اجتماعها اليوم برئاسة أسامة العتيبي، حيث ستناقش توصيات ورشة العمل الخاصة بعقود النظافة القديمة والجديدة.
ويتضمن جدول الأعمال التالي:
إنشاء لجنة تهتم بالوضع البيئي والمسنات والمراسي البحرية وتكون تحت إشراف البلدية.
الكتاب المقدم من معهد الكويت للابحاث العلمية بشأن مقترح المشروع البحثي (تقييم مضار ومعالجة للكونوكاربس في الكويت).
الاقتراح المقدم من الأعضاء د. حسن كمال، عبدالله الكندري بشأن إنشاء وحدة المراقبة في البلدية والجهات والوزارات الحكومية عن الاداء البيئي بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة.
الاقتراح المقدم من الاعضاء د.منصور الخرينج، عبدالله الكندري، بشأن إنشاء غرفة لتدوير النفايات في المجمعات السكنية والتجارية والاستثمارية والفنادق (الغرف الخضراء).
الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الكندري بشأن ورشة عمل ترميم وتجميل الواجهات العقارية للمباني المهجورة إلى لجنة شؤون البيئة.
الكتب المقدمة من العضو فهد الصانع والهيئة العامة للبيئة بشأن قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014.