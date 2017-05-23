إعداد: بداح العنزي

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أعلن رئيس لجنة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس البلدي محمد المعجل عن استكمال بحث التعديلات المقترحة حسب القانون 33/2016 الاجتماع المقبل.

وقال المعجل ان اللجنة بحثت امس 8 مواد فقط بحضور رئيس المكتب الفني لوزير الدولة لشؤون البلدية المستشارة وداد المخلد وعدد من المستشارين، حيث تمت الموافقة على هذه التعديلات المقترحة ومنها المادة 2 المتعلقة بأن يؤدي رئيس السن القسم ثم الأعضاء وكذلك المادة 3 الخاصة بطلبات الترشح لمنصب رئيس المجلس ونائبه، حيث يقوم الراغبون بالترشيح من خلال تقديم الطلب كتابة إلى أكبر الأعضاء سنا.

وأضاف أن التعديل على المادة 5 يتضمن ان يحل نائب رئيس المجلس مكان الرئيس في حال غيابه وإذا غاب الاثنان يتولى كبير السن الرئاسة.

وذكر أنه تم اجراء تعديلات على عضوية مكتب المجلس، بحيث يتكون اعضاء المكتب من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان (الفنية والقانونية والمالية) و3 أعضاء يتم انتخابهم بالتصويت السري.