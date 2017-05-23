إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات التفتيشية التي يشنها قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء على المحلات والمطاعم والجمعيات وذلك تزامنا مع الحملة الاعلامية التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار «# صحتك_أمانة» لتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان والتى اسفرت عن مصادرة واتلاف 3 اطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأكد رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء سليمان الغيص بأن الحملة التي نفذها مفتشي القسم أسفرت عن مصادرة وإتلاف 3 أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وذلك بعد الكشف على العديد من المحلات والمطاعم والجمعيات حيث اشتملت على 2 طن و500 كيلو من الحلويات و310 كيلوات من الخضار المشكل و206 كيلوات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي الى جانب تحرير 17 مخالفة.