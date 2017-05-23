إعداد: بداح العنزي

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تعقد لجنة محافظة مبارك الكبير اجتماعها اليوم برئاسة عادل الميع، حيث تناقش طلب وزارة العدل تخصيص موقع لمجمع محاكم ومحكمة الأسرة ومواقف سيارات في محافظة مبارك الكبير (استكمال إجراءات التخصيص).

شكوى أهالي منطقة العدان قطعة 8 شارع 21 بخصوص موقع الحديقة العامة.

طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية زحزحة موقع مسجد ومواقف سيارات بالقطعة رقم 4 بمنطقة مبارك الكبير ضمن محافظة مبارك الككبير.

الطلب المقدم من ورثة بالاعتراض على إقامة (فرع دكاكين) بمنطقة الفنيطيس.

طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل ثانوية (12.5×16.5) مترا، بمنطقة أبوفطيرة قطعة رقم 3.

الكتاب المقدم بشأن ترحيل جسر مشاة على طريق الغوص في منطقة أبوفطيرة الممتد مع الجهة المقابلة - منطقة القرين.