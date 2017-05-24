إعداد: بداح العنزي

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أوصت اللجنة البيئية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة اسامة العتيبي بسرعة تطبيق القرار المتعلق بإنشاء غرفة لتدوير النفايات في المجمعات السكنية والتجارية والاستثمارية والفنادق بناء على اقتراح مقدم من العضوين د.منصور الخرينج وعبدالله الكندري والذي تم اقراره مع ضرورة اعداد التقارير اللازمة، وافادة اللجنة بأعمال المتابعة.

وقال العتيبي انه تم تأجيل بحث توصيات ورشة عمل اللجنة بشأن انشاء لجنة تهتم بالوضع البيئي والمسنات والمراسي البحرية تحت اشراف البلدية وذلك لدعوة عدة جهات حكومية مختصة. وذكر انه تمت إحالة كتاب معهد الكويت للابحاث العلمية بشأن مقترح المشروع البحثي لتقييم مضار ومعالجة للكونوكاربس في الكويت الى الجهاز التنفيذي لاعداد تقرير بذلك.

واوضح انه تمت احالة اقتراح العضوين د.حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن انشاء وحدة المراقبة في البلدية والجهات الحكومية والوزارات بشأن الاداء البيئي، وذلك الى الجهاز التنفيذي بالبلدية لمخاطبة الهيئة العامة للبيئة.

وبين انه تقرر عقد اجتماع موسع ودعوة جميع الادارات المختصة للوقوف على آخر المستجدات بشأن عقود النظافة. واشار الى انه تم تأجيل كتاب العضو فهد الصانع بشأن قانون البيئة 42 لسنة 2014.