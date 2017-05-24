إعداد: بداح العنزي
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تبحث لجنة الفروانية خلال اجتماعها اليوم برئاسة د.منصور الخرينج الاتفاقية الاستشارية لتصميم مشروع إنجاز وصيانة الدائري «6.5 السريع». ويتضمن جدول الأعمال التالي:
طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع بنك ضمن مركز ضاحية جليب الشيوخ قطعة 18. وطلب آخر بشأن تخصيص موقع بمساحة 150م2 لإقامة نشاط بنك ضمن مركز ضاحية العمرية - قطعة رقم 3. طلب تعديل حدود الشارع المتعارض مع الحديقة الكائنة بمنطقة الفردوس قطعة ارض رقم 9. طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات للكيبلات الأرضية جهد 132ك ف بغرض 7م لتغذية بعض محطات التحويل الرئيسية في منطقة الصليبية الصناعية الأولى. طلب وزارة الأشغال العامة التصريح بتوسعة ساحة صب لموقع الخلاطة المركزية المؤقتة بمنطقة الدوحة لتنفيذ العقد لإنشاء وإنجاز وصيانة طريق وممرات علوية وصرف صحي ومجار ومياه امطار لشارع جمال عبدالناصر. طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات للكيبلات الارضية جهد 132 ك ف بعرض 5م لتغذية بعض محطات التحويل الرئيسية في منطقة امغرة الصناعية. طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النظر في طلب جمعية صباح الناصر التعاونية استحداث مركز ضاحية فرعي يخدم اهالي القطع ارقام 4، 5، 6، 7 بمنطقة صباح الناصر.
طلب وزارة الأشغال العامة استحداث مدخل ومخرج من طريق الدائري السابع الى محطة ضخ الشدادية.
طلب شركة مؤسسة الساير تخصيص مواقف سيارات بالعارضية مخازن.
كتاب وزارة الداخلية المتعلق بطبيعة الحركة المرورية بشأن طلب جامعة الكويت استغلال الموقع رقم 206 كمركز ثقافي بدلا من مركز مؤتمرات والموقع رقم 208 كمركز مؤتمرات بدلا من مركز ثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية.