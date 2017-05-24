إعداد: بداح العنزي

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أوصت لجنة مبارك الكبير خلال اجتماعها امس برئاسة عادل الميع بالموافقة على طلب وزارة العدل تخصيص مواقف سيارات لمجمع المحاكم ومحكمة الأسرة في محافظة مبارك الكبير تكون من الجهة الغربية مشاركة مع مبنى البلدية بالمحافظة.

وذكر الميع انه تمت الموافقة على شكوى أهالي منطقة العدان قطعة 8 بشأن موقع الحديقة العامة مع تعديل من 10م الى 22م.

وبين انه تمت الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية زحزحة موقع مسجد ومواقف سيارات بالقطعة 4 بمنطقة مبارك الكبير.

وأشار الى انه تم تأجيل طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل كهرباء في منطقة ابوفطيرة. وبين انه تم رفض طلب نقل جسر مشاة على شارع الغوص بناء على شكوى أهالي القطعة 11.