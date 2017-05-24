إعداد: بداح العنزي

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تساءل نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري عن إقامة كنيسة في منطقة سلوى السكنية بأحد المنازل التي تم بيعها مؤخرا، مشددا على كيفية السماح لإقامة الكنيسة في منطقة سكنية دون أخذ الموافقات من الجهات المختصة.

وقال الجويسري في تصريح صحافي ان هناك معلومات مؤكدة عن بيع إحدى القسائم السكنية في منطقة سلوى وتشييد كنيسة في المنزل، مما نتج عنه استياء أصحاب المنزل من المواطنين المجاورين للكنيسة الذين يتساءلون عن قانونية وضع الكنيسة بين منازلهم.

وبين أنه إذا كان مسموحا بتشييد أي منشأة أو استعمال في المناطق السكنية لابد أن تكون هناك إجراءات من الجهات المختصة وموافقات خاصة من الجيران.