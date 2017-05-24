إعداد: بداح العنزي

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أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا إداريا بشأن تشكيل فريق عمل لمتابعة رخص البناء عبر برنامج التراسل الإلكتروني برئاسة مدير عام البلدية وعضوية كل من: م.ميساء كيالي وم.هبة السيد وم.العنود العنزي وم.محمد حسن وم.غادة محمد وم.براك المدعج وزينب عوض.

يختص فريق العمل بما يلي:

1 ـ المتابعة اليومية لجميع أنواع رخص البناء الواردة عبر برامج التراسل الإلكتروني لكل قطاعات البلدية.

2 ـ التأكد من التزام جميع الإدارات المختصة بالفترة الزمنية المحددة لإصدار كل رخصة.

3 ـ متابعة طريقة إصدار الرخص مع إدارة أنظمة المعلومات والشركة المسؤولة عن النظام لتوضيح نقاط الضعف والقوة وتطوير البرنامج بما يؤدي الى سرعة إنجاز الرخص.

4 ـ التواصل مع الإدارات المعنية بإصدار التراخيص لمناقشة الملاحظات والحلول التي تراها اللجنة.

5 ـ إعداد تقارير بعدد المعاملات الإجمالية لطلب إصدار التراخيص الهندسية ونسبة الإنجاز الخاصة مقارنة بعدد المعاملات.

وتعقد اجتماعات الفريق أثناء وخارج أوقات الدوام بدعوة من رئيس الفريق أو نائبه، كما ان على جميع موظفي البلدية كل في اختصاصه ضرورة التعاون مع فريق العمل وتسهيل مهمته، وللفريق ان يستعين بمن يرى سماع رأيه في الموضوعات المعروضة عليه، وان مدة عمل الفريق 3 اشهر اعتبارا من تاريخ عقد اول اجتماع وتكون المخصصات المالية للفريق طبقا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 والمعدل بالقرار رقم 40/2016 بشأن نظام فرق العمل بالجهات الحكومية وتعديلاته.