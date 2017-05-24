إعداد: بداح العنزي
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تناقش لجنة الأحمدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة عادل الميع تخصيص 85 محطة كهرباء في مناطق المنقف، الفنطاس، فهد الأحمد وهدية.
ويتضمن جدول الأعمال التالي: الاقتراح المقدم من العضو نايف السور، بشأن إضافة محطة بنزين ثانية في منطقة عبدالله المبارك لخدمة المواطنين.
الكتاب المقدم من العضو فهد الصانع، بشأن مشروع خزانات المطلاع ومشروع المطلاع الإسكاني (مدينة نواف الأحمد السكنية).
طلب وزارة المواصلات تخصيص موقع لإقامة محطة تقوية إرسال واستقبال للوزارة بمنطقة اشبيلية قطعة (3).
تخصيص عدد (17) موقعا بأبعاد (12.5م×16.5م) بمنطقة الرقة وموقع بأبعاد (12.5م×16.5م) بمنطقة فهد الأحمد لمحطات تحويل ثانوية.
طلب وزارة الكهرباء والماء توسعة الموقع المخصص لمحطة التحويل الرئيسية بمنطقة العقيلة قطعة (5) لتكون المحطة بعد التوسعة بأبعاد (60×52.5%).
طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات للكيبلات الأرضية جهد (132 ك ف) بعرض (5م) في منطقة العقيلة بمحافظة الأحمدي.
طلب الهيئة العامة للصناعة استبعاد القسيمة رقم (16) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (54) المتخذ في اجتماعه رقم (3/2012) المنعقد بتاريخ 8/1/2012 وإعادتها إلى الهيئة العامة للصناعة لتخصيصها حصريا لصالح المشروعات المرتبطة بعمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
طلب تخصيص جزء من الحديقة العامة التابعة للهيئة العامة للشؤون الزراعة والثروة السمكية بمنطقة الفحيحيل لإقامة مقهى شعبي ومواقف سيارات.
طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تصريح بترخيص سكن عمال مؤقت بمنطقة جنوب ميناء عبدالله لتنفيذ مشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله.
طلب شركة نفط الكويت التصريح بترخيص سكن عمال مؤقت بمنطقة الشعيبة لشركة المير للخدمات الفنية لتنفيذ العقد تشغيل وصيانة مرافق التخزين ومناولة المواد الكيماوية ومرافق التخلص من المياه الفائضة في مناطق الشركة بمنطقة ميناء عبدالله.
طلب شركة البترول الوطنية الكويتية التصريح بتعديل ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد وسكن عمال مؤقت لتنفيذ مشروع انشاء رصيف بحري ووحدات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) في منطقة الزور.
إعادة تخصيص جزء من القطعة رقم (19) بمنطقة ميناء عبدالله كموقع لتجميع مقاولي مشاريع الدولة وإعادة تخصيص الجزء الآخر من القطعة رقم (19) كمواقع لسكن العمال المؤقت بناء على طلب شركة البترول الوطنية الكويتية.
طلب تخصيص موقع مردم النفايات السائلة الصناعية الواقعة بمحافظة الاحمدي على ميناء عبدالله عند الكيلو (14) للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
طلب الهيئة العامة للرياضة الموافقة على إقامة مشروع إنشاء مبنى إداري ومبنى ملاعب للتنس الأرضي ومجمع صالات رياضية متعددة الأغراض مكونة من (دور أرضي + ثلاثة أدوار علوية) بنادي الساحل الرياضي بمنطقة أبو حليفة قطاع (11) والموصوف بالمخطط المساحي رقم (م/35509).
طلب وزارة الداخلية تنظيم الحركة المرورية باستحداث مواقف سيارات مؤقتة وتنظيم المداخل والمخارج أمام المحلات المطلة على شارع الدبوس بمنطقة الفحيحيل.