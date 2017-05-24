إعداد: بداح العنزي

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تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت تحت شعار «صحتك أمانة» في إطار استعدادات بلدية الكويت لشهر رمضان، نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ممثلة في فريق الباعة الجائلين حملة تفتيشية على منطقة جليب الشيوخ بمحافظة الفروانية.

في هذا السياق، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن الحملة التفتيشية التي شنها فريق الباعة الجائلين على منطقة جليب الشيوخ أسفرت عن مصادرة حمولة 4 لوريات من الخضراوات والفواكه.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجميع إلى عدم التعامل مع الباعة الجائلين لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض إلى جانب عرضهم بضائعهم في الساحات مما يعرضها للتلف بفقد خواصها الطبيعية بفعل درجات الحرارة العالية.

ولفتت العلاقات العامة إلى تواصل الحملات التفتيشية من قبل فريق الباعة المتجولين للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والتي من شأنها تشويه المنظر العام.