توسعة موقع محطة الكهرباء في العقيلة



بداح العنزي

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اوصت لجنة الاحمدي بالموافقة على طلب الهيئة العامة للرياضة اقامة مشروع انشاء مبنى اداري ومبنى ملاعب للتنس ومجمع صالات رياضية متعددة الاغراض مكونة من دور ارضي وثلاثة ادوار علوية بنادي الساحل الرياضي بمنطقة ابوحليفة قطعة 11.



وذكر رئيس اللجنة عادل الميع انه تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء توسعة الموقع المخصص لمحطة تحويل الكهرباء بمنطقة العقيلة قطعة 5، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نقل فرع الغاز القائم ضمن مركز ضاحية هدية الى مقابل القطعة 3 بمنطقة تحريج هدية وإلغاء الموقع البديل، وطلب وزارة الاشغال العامة سفلتة مساحة لعمل مواقف سيارات سطحية مؤقتة لمخفر شرطة الزور.



وذكر انه تمت الموافقة على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية توسعة مسجد بمنطقة الفنطاس قطعة 22 قطعة 3.



وبين انه تمت الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص مجرور امطار بعرض 25م لخدمة المناطق الجنوبية.

واشار الى انه تمت احالة طلب استحداث طريق تخديمي لمنطقة المهبولة موازي لطريق الملك عبدالعزيز، وذلك لمزيد من الدراسة.



وبين انه تمت احالة طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص 15 موقعا لمحطات كهرباء في منطقة الفنطاس الى الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارة الكهرباء لإحضار المخططات التفصيلية لمواقع المحطات، كما تمت إحالة طلب للوزارة بشأن تخصيص 17 موقع محطات كهرباء بمنطقة الرقة الى الادارة، بالاضافة الى تأجيل طلب الوزارة تخصيص عدد 11 موقع لمحطات بمنطقة هدية، كما تم تأجيل طلب تخصيص جزء من الحديقة العامة التابعة للهيئة العامة للزراعة بمنطقة الفحيحيل لإقامة مقهى شعبي ومواقف سيارات.



واضاف انه تمت احالة طلب الهيئة العامة للصناعة تسلم الموقع المبرم بمنطقة ميناء عبدالله الى الجهاز التنفيذي، كما تم تأجيل طلب تخصيص موقع مؤقت للمقاولين وتشوين المواد في منطقة الزور.

وبين انه تم تأجيل طلب تخصيص موقع مردم النفايات السائلة الصناعية لمحافظة الاحمدي على ميناء عبدالله عند الكيلو 14 للهيئة العامة لشؤون الزراعة وذلك لحين دعوة الهيئة العامة لشؤون الزراعة.