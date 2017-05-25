إعداد: بداح العنزي

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أكد رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي م.علي الموسى حرص الأعضاء على توفير جميع احتياجات الشباب ودعمهم في مشاريعهم ومحاولة تسهيل إجراءاتهم وتبسيط معاملاتهم الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لمشاريعهم التي تعتبر فخرا لكل كويتي.

وقال الموسى في تصريح صحافي ان الحكومة تعمل حاليا من خلال جميع مؤسساتها المختلفة على توفير فرص العمل المناسبة لهذه الفئة الشبابية التي سيكون لها الريادة مستقبلا في الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها من المجالات باعتبارها فئة تحب العمل ورفع شأن بلدها في المحافل الدولية المختلفة وعلى كل الأصعدة.



وأضاف أن الاهتمام الذي ينصب حاليا سواء في مجالس الوزراء أو الأمة وحتى البلدي لهذه الفئة لهو دليل على مدى الاعتماد عليها في القيادة مستقبلا وخصوصا أن الشباب أصبح لا يفكر حاليا في العمل الحكومي قدر اهتمامه في مشاريعه الخاصة والتي سيكون لها شانها ليس في الكويت فقط بل على مستوى الدول الأخرى.

وكشف انه يعمل حاليا مع زملائه الأعضاء في المجلس البلدي وبالتعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى لإقرار لائحة سيارات المأكولات المتنقلة والتي تنتظرها هذه الفئة من الشباب، مشيرا إلى أنه تقرر عقد اجتماع خاص يوم الأربعاء المقبل للجنة القانونية والمالية وتم توجيه الدعوات للمعنيين لبلورة الأفكار والمقترحات ومحاولة إقرار اللائحة لتبصر النور والعمل فيها قريبا.

وتمنى الموسى من المسؤولين وعلى رأسهم وزير البلدية محمد الجبري والمدير العام م.أحمد المنفوحي إمكانية النظر في تخصيص مواقع بسطات سوق الحريم والمحلات التي كانت مخصصة لسوق الصفافير في منطقة الشويخ وبعض الشبرات في منطقة الري للشباب لتكون مواقع لورشهم وعرض منتجاتهم وأعمالهم المختلفة على أن يتم تحصيل رسوم رمزية عليها.