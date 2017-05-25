إعداد: بداح العنزي



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تبحث لجنة حولي خلال اجتماعها اليوم برئاسة يوسف الغريب اقتراح العضو أحمد الفضالة بشأن ربط جزيرة فيلكا بمدينة الحرير.

ويتضمن جدول الأعمال التالي: طلب اتحاد الجمعيات الاستهلاكية تأجير بعض أدوار مبنى مقر الاتحاد بمنطقة حولي.



الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الكندري، بشأن إيجاد مخرج ومدخل لمنطقة الجابرية على طريق المغرب السريع مرتبط على شارع دشتي.



اقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي مشعل راشد الجويسري، بشأن تبليط أو سفلتة الشوارع في منطقة سلوى قطعة رقم 1 مع عمل صرف صحي.

الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الكندري، بشأن إنشاء جسر مشاة بين منطقتي الجابرية وبيان، وآخر بشأن استحداث دوار بمنطقة مشرف بين قطعة 4 وقطعة 5.

الاقتراح المقدم من العضو يوسف الغريب بشأن ممر لهواة المشي بمنطقة سلوى واقتراح بحلول بديلة.



طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف للسيارات ضمن موقع (حظائر الهجن) بمنطقة رجم خشمان قطعة 3.