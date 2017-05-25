إعداد: بداح العنزي

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أوصت لجنة الفروانية خلال اجتماعها امس برئاسة د.منصور الخرينج برفض طلب بشأن تحويل قسائم بالقطعة 4 بمنطقة خيطان الجنوبي الى حديقة عامة.



وقال الخرينج ان اللجنة وافقت على الطلبات التالية: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع بمساحة 150م2 لإقامة نشاط ضمن مركز ضاحية العمرية قطعة 3.



طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات للكيبلات الأرضية جهد (132 ك.ف) بغرض 7م لتغذية بعض محطات التحويل الرئيسة في منطقة الصليبية الصناعية الاولى، طلب وزارة الاشغال العامة توسعة ساحة صب لموقع الخلاطة المركزية بمنطقة الدوحة ولتنفيذ عقد انشاء وإنجاز وصيانة طريق وممرات علوية وصرف صحي ومجاري ومياه أمطار لشارع جمال عبدالناصر، طلب وزارة الكهرباء والماء، طلب وزارة الكهرباء تخصيص مسارات للكيبلات الارضية جهد (132 ك.ف) بعرض 5م لتغذية بعض محطات التحويل الرئيسة في منطقة امغرة الصناعية، طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استحداث مركز ضاحية فرعي يخدم اهالي القطع 4 و5 و6 و7 بمنطقة صباح الناصر، طلب وزارة الأشغال العامة استحداث مدخل ومخرج من طريق الدائري السابع الى محطة ضخ الشدادية.

طلب جامعة الكويت استغلال الموقع رقم 206 كمركز ثقافي بدلا من مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية، كما تمت الموافقة على اقتراح بشأن توسعة مدخل الغزالي على طريق الدائري الرابع والعمرية.

وذكر ان اللجنة أحيطت علما بكتاب مجموعة من كبار السن والأرامل ملاك العقارات بالحساوي بشأن تثمين بيوتهم والحصول على بيوت أخرى.



وأوضح الخرينج انه تم تأجيل بحث اقتراح العضو السابق احمد البغيلي بشأن إضافة نشاط تجارة عامة ومقاولات للائحة المناطق الحرفية وذلك لدعوة التجارة.